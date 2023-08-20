Приложение X (ранее Twitter) могут удалить из магазинов App Store и Google Play за нарушение правил, если соцсеть откажется от возможности добавлять пользователей в черный список. Об этом сообщает портал Rozekted.

Ранее о планах отказаться от функции черного списка, которая позволяет пользователям блокировать других людей, заявил Илон Маск. Однако это может нарушать правила магазинов приложений на Android и iOS, которые требуют наличия системы блокировки и жалоб на нежелательный контент и пользователей.

В правилах магазинов Apple и Google говорится, что подобным функционалом должны обладать модераторы приложений, тогда как про аналогичные возможности для самих пользователей не упоминается.

После покупки Илоном Маском социальной сети в сервисе произошли масштабные увольнения, в том числе большого числа модераторов и представителей PR-службы, что также может повлиять на пропажу приложения соцсети из магазинов.

По словам Маска, в скором времени пользователи лишатся функции полной блокировки других людей в X. Вместо этого будет ограничен доступ к личным сообщениям, тогда как профиль пользователя будет виден заблокированным людям. Когда именно функция пропадет из соцсети, глава X не уточнил. Он также отметил, что в черном списке нет смысла. (Газета.Ру)