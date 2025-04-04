Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против социальной платформы X (ранее Twitter), принадлежащей Илону Маску. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. Ограничения планируются из-за нарушения соцсетью закона о борьбе с запрещенным контентом и дезинформацией. В качестве наказания обсуждается штраф в размере более $1 млрд.

По данным издания, от компании могут также потребовать внести технические изменения в саму платформу. Объявление о санкциях, как ожидается, может состояться летом 2025 года. Однако точный размер штрафа пока обсуждается, в том числе с учетом политических рисков — в Брюсселе опасаются усиления напряженности в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, который ранее ввел новые крупные пошлины против других стран, включая государства ЕС.

Расследование в отношении платформы Маска началось еще в декабре 2023 года. Один из источников NYT отметил: Евросоюз намерен сделать это показательным случаем — примером для других цифровых компаний, который побудит их соблюдать требования закона о цифровых услугах (DSA).

Согласно закону о цифровых услугах, крупные онлайн-платформы обязаны оперативно — и без необходимости судебных решений — удалять весь контент, признанный в Евросоюзе запрещенным. Источники в Европейской комиссии подчеркнули, что их действия в отношении X являются независимыми от переговоров по торговым тарифам с США.

В то же время Европейский союз и X все еще могут достичь компромисса, если платформа согласится на изменения, удовлетворяющие регулирующие органы. «Мы всегда применяем наши законы справедливо, без дискриминации, в полном соответствии с международными нормами. Правило касается всех компаний, работающих в ЕС», — заявил представитель Еврокомиссии, отказавшись комментировать конкретные меры в отношении X.

Однако это не единственное расследование против платформы Маска. Как пишет The New York Times, в ЕС ведется и второе, более масштабное дело. В его рамках чиновники изучают, как политика невмешательства X в модерацию пользовательского контента способствовала превращению платформы в среду распространения незаконной пропаганды, языка вражды, дезинформации и других материалов, которые, по мнению европейских властей, подрывают демократические устои Евросоюза.

После выхода материала The New York Times X выступила с заявлением, назвав возможные меры «беспрецедентным актом политической цензуры и нападением на свободу слова». Представители платформы заверили, что готовы защищать как собственный бизнес, так и принципы свободы выражения в Европе. (moscowtimes.ru)