Американская компания Apple по требованию Минюста США удалила из магазина App Store приложение ICEBlock, отслеживающее местоположение сотрудников Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Об этом сообщил телеканал Fox Business.

Пользователи ICEBlock анонимно вносили в приложение информацию о том, где и когда они видели агентов ICE. Это позволяло нелегальным мигрантам скрываться от правоохранителей, а также подвергало опасности жизни сотрудников Иммиграционной и таможенной службы, считают в американском Минюсте.

«Мы обратились в Apple с требованием удалить ICEBlock из App Store. И Apple сделала это», — заявила телеканалу министр юстиции — генеральный прокурор США Пэм Бонди.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.