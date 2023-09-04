Компания Apple сообщила о запуске нового раздела в App Store под названием «Приложения от Apple». Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

В этот раздел вошли программы для iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и Apple TV, разработкой и поддержкой которых занимается непосредственно Apple, а не сторонние компании. В частности, в этот список вошли браузер Safari, мессенджер iMessage, видеоредактор Final Cut Pro и не только.

«Подключайтесь, создавайте и выполняйте задачи с помощью мощных и интуитивно понятных приложений, разработанных так, чтобы быть доступными, конфиденциальными и безопасными», – гласит описание нового раздела.

Все свои сервисы Apple разделила на несколько категорий. Прямо сейчас доступны такие варианты, как «Связь», «Креативность», «Производительность», «Исследование», «Развлечения» и не только. Всего разделов восемь.

На следующей неделе, 12 сентября, Apple проведет большую осеннюю презентацию, на которой будут представлены новые iPhone, Apple Watch и AirPods. (Газета.Ру)