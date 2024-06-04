Президент США Джо Байден вводит временный запрет на предоставление убежища нелегальным мигрантам, которые незаконно пересекают южную границу страны.

Такие шаги облегчат высылку тех нелегалов, которые не имеют законных оснований для пребывания в стране, сообщает Белый дом. Меры будут соблюдаться до тех пор, пока поток мигрантов не снизится до нужных значений.

Теперь Министерство внутренней безопасности США сможет в более сжатые сроки высылать нелегалов, а также предоставлять убежище тем, кто имеет право на неё.