Социальное дистанцирование

Социальное дистанцирование является одним из требований ВОЗ при пандемии. К нему приспособиться легче всего. Мы давно живем в условиях социального дистанцирования. Просто к имеющемуся содержанию добавилось новое. Одним больше, одним меньше, какая разница? Социальное дистанцированность, социальная изолированность – до боли знакомо и привычно.

По SMS-ке получил разрешение на два часа, чтобы продукты купить. Всё под контролем. Иду по улице, одетый как предписано: маска, перчатки, очки для сварки, для пущей страховки одел еще болотные сапоги. Чтобы не выглядеть идиотом, взял с собой и удочку.

Вдруг впереди меня упал человек. Упал на тротуар в свободной позе, неприлично раскинув руки и ноги. Редкие прохожие сразу ускорили движение, которое вскоре перешло в бег. Остановился, соблюдая положенную социальную дистанцию два метра, приблизился. Это была женщина. Аккуратно крючком удочки приподнял маску. Без приманки поймать рыбку – это искусство. Рыбаки сразу поймут.

На заразу она не была похожа, скорее, наоборот. Социальная ответственность взяла вверх. Если не я, то кто? Забыв о социальной дистанции, проспиртовался и наклонился. Приложил ухо на социально значимое место. Дышит правильно, легко, как русалка. Затруднения дыхания, хрипоты не было. Пощупал пульс. Пульс был ровным, живым и горячим.

Вокруг меня, соблюдая дистанцию два метра, собрались люди и начали давать советы. Давать советы мы горазды, а вот помочь не каждый горазд. Самое интересное, что советы мужчин и женщин, как надо действовать в данной ситуации, резко отличались. Женщины предлагали потрогать руки и ноги – не холодные ли, не остыли еще. Мужики предагали искусственное дыхание. Это была месть и зависть за мою смелость, на которую они не решились. Жить ведь охота. А мне не охота? Еще как охота!

Чтобы разогнать бездельников, которые мешали оказывать помощь ближнему своему, пару раз сухо кашлянул, чихнул, культурно пукнул. Никто не сдвинулся с места, хотя у всех было разрешение всего на два часа, чтобы купить хлеб насущный. Никакая пандемия не сможет стереть из нашего подсознания выражение древнеримского поэта-сатирика Ювенала: «хлеба и зрелищ».

Скорая приехала очень не вовремя, дискуссия была в самом разгаре. Мой идеальный слух услышал вой сирены издалека. Сразу же принял социальную дистанцию. Люди, похожие на космонавтов, ничего не трогали и не щупали. Молча взяли тело за руки и ноги, культурно уложили на носилки и увезли.

Пора было сматывать удочки и самоизолироваться, что и сделал. Вообще-то, сматывать удочки не в моем характере. Но это было вчера. Сегодня мы живем по другому. Точнее, учимся жить и думать по другому. Как отмечает профессор Татьяна Черниговская: «В мире рухнуло сразу всё. Мы попали вообще в другой мир. (https://nesnilos.com/ljudi/v-mire-ruhnulo-srazu-vsjo-tatjana-chernigovskaja-o-tom-kak-vyzhivat-v-sovremennom-mire-i-o-rasterjanom-cheloveke/). Она пишет о растущем недоверии к информации. Согласимся с ней. Верные источники информации надо научиться находить. Она предлагает тренировать мозги. Однако, «если мозг будет читать идиотские журналы, общаться с дураками, слушать легкую бессмысленную музыку и смотреть тупые фильмы», ни о каком развитии не может быть речи.

Мы становимся другими: до карантина, на карантине, после карантина. Пандемия сделала правду официальную и правду неофициальную неинтересной, тревожной и шокирующей, иногда откровенно фейковой, мало достоверной.

Какая же правда нам нужна? Правда, в которую верили бы все. Наш мир уже никогда не будет прежним. Но каким он станет, не знает никто.