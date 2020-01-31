Сотрудники военной прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности

В прошлом году за правонарушения был наказан ряд сотрудников военной прокуратуры.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель Генерального прокурора — Военный прокурор Азербайджана, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев, выступая на сегодняшнем заседании коллегии по итогам прошлого года в Республиканской военной прокуратуре.

Он сообщил, что подробно проанализированы факторы, негативно влияющие на эффективность работы в направлении деятельности, предусмотренной законом Азербайджана «О прокуратуре». Серьезной критике подверглись недостатки в деятельности в связи с проведением предварительного расследования, возмещением материального ущерба юридическим и физическим лицам в результате уголовных дел и защитой государственных обвинений. С целью устранения этих недостатков даны конкретные поручения. В 2019 году за изъяны в профессиональной деятельности 14 сотрудников военной прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности.

| 2020-01-31T16:01:34+00:00 31 января 2020, 19:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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