Американская корпорация Google вывезла большинство сотрудников из России, многие из них переехали в Дубай. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сколько сотрудников уехало из России, в статье не уточняется. Ряд сотрудников предпочел остаться в стране и уволиться из корпорации.

Российский офис начал предлагать работникам переезд за границу после того, как в конце марта суд заморозил основной банковский счет компании в стране. Затем судебные приставы списали деньги со счета — в результате компания осталась без средств для выплаты зарплат и оплаты других расходов.

В среду, 18 мая Google объявил о банкротстве своей дочерней фирмы в России.

«Арест российскими властями банковского счета Google в России сделал невозможным функционирование российского офиса, включая наем и оплату труда российских сотрудников, расчеты с поставщиками и продавцами, а также выполнение других финансовых обязательств», — объявила компания. (svoboda.org)