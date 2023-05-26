ФСБ России задержала 3 бывших членов группировок Басаева и Хаттаба.

Совместную информацию об этом распространили Федеральная служба безопасности России и Следственный комитет России.

Задержанные помещены в СИЗО и в ближайшее время им будут предъявлены обвинения.

По информации, в 2000 году они участвовали в убийстве 84 псковских десантников в Кабардино-Балкарской Республике РФ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по обвинению в бандитизме, вооруженном мятеже и покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, что в 2000 году в ходе антитеррористической операции, проведенной в Шатойском районе Чечни, 84 человек псковского десанта погибли в боях с вооруженными отрадами Шамиля Басаева и Амира Хаттаба.