Бывший охранник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Баллантайн Смит признал себя виновным в шпионаже в пользу России в период работы в Германии.

Как сообщает Би-би-си, 58-летний Смит — британец. Ему были предъявлены обвинения в передаче информации о лицах, работающих в посольстве, российским чиновникам и спецслужбам, и в сборе дополнительных сведений о деятельности посольства.

Судебное заседание в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли, в рамках которого было сделано признание, состоялось еще 4 ноября, но до этого момента действовал судебный запрет на разглашение деталей в прессе.

Дэйв Смит был арестован в августе 2021 года в ходе совместной операции британских и немецких спецслужб. Инициатором ареста выступила британская контрразведка МИ-5, выяснившая, что по меньшей мере с ноября 2020 года Смит передавал военному атташе России в Германии некие секретные материалы.