Сотни еврейских фанатиков вторглись на территорию мечети «Аль-Акса»

Сотни фанатично настроенных евреев в сопровождении израильских полицейских вторглись в четверг на территорию третьей по значимости святыни ислама – мечети «Аль-Акса» в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Как сообщили в Управлении исламскими фондами Иерусалима, около 850 фанатиков ворвались во двор мечети через Магрибские ворота.

Представитель Управления фондами исламских вакуфов, пожелавший остаться неизвестным, сообщил агентству «Анадолу», что в ходе рейда израильские полицейские задержали шесть палестинцев, в том числе одного из охранников Храмовой горы.

По его словам, фанатики попытались совершить религиозные обряды на территории святыни ислама, а один их них развернул израильский флаг у ворот Милосердия.

Мечеть «Аль-Акса» в Иерусалиме является для мусульман первой кыблой (направление к Каабе — сторона, куда обращаются мусульмане лицом во время молитвы).

Фанатично настроенные евреи часто вторгаются на территорию мечети «Аль-Акса», утверждая, что под мечетью находятся развалины храма царя Соломона. Это вызывает негодование палестинцев и приводит к столкновениям.