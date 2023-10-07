Глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Даф объявил о начале операции «Ливень Аль-Акса» против Израиля.

«Пришло время всем арабским и исламским силам объединиться, чтобы изгнать оккупацию из святых мест и нашей земли. Начните наступление на Палестину и не позволяйте границам или ограничениям лишать вас участия в освобождении Мечеть Аль-Акса. Дождитесь дня великой революции, которая положит конец оккупации», – заявил он.

Отметим, что в социальных сетях распространяются кадры палестинцев с пленными израильскими военнослужащими.

Палестинцы выпустили по Израилю 2500 ракет из сектора Газа, причем проникновение осуществлялось с парапланов с моря и с суши. (ТАСС)