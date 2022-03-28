Будет утвержден Меморандум о взаимопонимании по учениям спецподразделений «Кавказский орел» между Азербайджаном, Турцией и Грузией.

Об этом говорится в законопроекте «Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Турецкой Республики и Правительством Грузии по учениям спецподразделений «Кавказский орел» между Азербайджаном, Турцией и Грузией, включенном в повестку сегодняшнего заседания Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям.