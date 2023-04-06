В TƏBİB рассказали о состоянии отравившихся учащихся школы-лицея №20.

Как сообщили АПА в TƏBİB, в связи с произошедшим поступило обращение в подведомственную TƏBİB станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку.

Бригады скорой медицинской помощи были немедленно привлечены к месту происшествия: 6 человек (4 девочки и 2 мальчика) были госпитализированы в клиническую детскую больницу №2 при клиническом медицинском центре, подведомственном TƏBİB.

Трое отравившихся выписаны на амбулаторное лечение. В настоящее время 2 человека (состояние удовлетворительное) получают необходимые медицинские услуги в отделении неотложной медицинской помощи медицинского учреждения, 1 человек (состояние оценивается как тяжелое) — в отделении реанимации».