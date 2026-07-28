Принято решение в отношении отца подростка, арестованного по обвинению в стрельбе в учительницу в лицее «Идрак».

Соответствующее решение было принято в Бинагадинском районном суде.

Согласно решению, обвиняемый Самир Ширинов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 230 Уголовного кодекса, и приговорён к исправительным работам сроком на 2 года с удержанием 20% его ежемесячного заработка в доход государства.

Отметим, инцидент произошёл 6 февраля в частном лицее «Идрак», расположенном в Бинагадинском районе столицы.

Согласно информации, распространённой пресс-службой Генеральной прокуратуры, в районную прокуратуру поступила информация о ранении учительницы в результате выстрела из огнестрельного оружия, произведённого учеником в школе. По подозрению в совершении преступления был задержан учащийся. 7 февраля решением Бинагадинского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

По факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.