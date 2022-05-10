Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе сообщил, что министерство предложит экс-президенту Михаилу Саакашвили перевод из тюрьмы в частную клинику «Вивамед», чтобы избежать возможных осложнений для здоровья, передает ТАСС.

По словам Брегадзе, Грузия всегда действует исходя из интересов здоровья и жизни любого человека.

«Соответственно, как и в случае с любым другим заключенным, с целью избежания возможных осложнений Михаилу Саакашвили будет сделано предложение о его перевозке в клинику «Вивамед», где его обследуют и назначат лечение», — сказал он.

Глава Минюста пояснил, что такое решение принято из-за частичного отказа политика от лечения в тюрьме.

Ранее член созданного при омбудсмене Грузии консилиума Отар Тоидзе заявил, что состояние заключенного под стражу бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили близко к инвалидности или летальному исходу.

Саакашвили арестовали 1 октября в Грузии, куда он вернулся спустя 8 лет эмиграции. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили назвал себя «политическим заключенным» и объявил голодовку почти сразу с момента ареста, она длилась 50 дней.

21 февраля Саакашвили снова объявил бессрочную голодовку из-за плохого лечения в тюрьме. В ходе судебного заседания политик обвинил властей Грузии в его «целенаправленной инвалидизации». Спустя 20 дней он прекратил голодовку.