Состояние больного коронавирусом гражданина РФ сейчас удовлетворительное

«Гражданин России 1997 г.р. был доставлен в специальный карантинный центр с высокой температурой. После сдачи необходимых анализов у него выявили коронавирус. Состояние больного сейчас удовлетворительное».

Как сообщает Report, об этом на проведенном в связи с коронавирусом брифинге оперативного штаба при Кабинете министров заявила завотделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, в пограничных пропускных пунктах осуществляются двухэтапные проверки: «Персонал всех больниц обеспечен защитными средствами. Больницы получили все необходимые лекарства. Выделены Гобустанская, Астаринская, Джалилабадская районные больницы, дополнительно — Билясуварская, Масаллинская больницы, Клинический медицинский центр №1 в Баку, Научно-исследовательский институт легочных заболеваний и Детская больница №7».