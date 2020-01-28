Состояние Ассанжа ухудшилось

Здоровье Джулиана Ассанжа заметно ухудшается на фоне стресса из-за сжатых сроков по выстраиванию линии защиты перед судебным заседанием о его экстрадиции в США, сообщила РИА Новости член адвокатской команды основателя WikiLeaks Рената Авила.

«Очевидно, что состояние его здоровья ухудшается, к тому же нужно учитывать колоссальный стресс и эмоциональное потрясение. Неспособность как следует выстроить свою защиту, подготовка в таких ограниченных условиях только усугубляют дело», — поделилась Авила.

В настоящее время Ассанж находится в британской тюрьме строгого режима, а его контакты с защитой ограничены. Специалисты оказывают медицинскую помощь, тогда как юристы настаивают на кандидатурах тех врачей, которых выберет сам основатель WikiLeaks. Авила критикует британские власти, называя условия его содержания «необоснованными» и не отвечающими минимально необходимым условиям жизни.