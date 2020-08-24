Состоялся телефонный разговор между спикерами парламентов Азербайджана и Турции

Между председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой и председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом состоялся телефонный разговор.

Как передает Trend, в ходе телефонного разговора Сахиба Гафарова поздравила Шентопа и турецкий народ по случаю обнаружения Турцией в Черном море крупных запасов природного газа.

«В ходе телефонного разговора я, как от своего имени, так и от имени всех членов Милли Меджлиса, поздравила Мустафу Шентопа и в его лице весь турецкий народ по случаю обнаружению братской Турцией газового месторождения с крупными запасами в Черном море», — сказала Сахиба Гафарова.