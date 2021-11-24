Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел России и Армении Сергеем Лавровым и Араратом Мирзояном.

Как передает «Sputnik Armenia», информацию об этом распространила пресс-служба МИД Армении.

Отмечается, что стороны обсудили последнюю ситуацию на азербайджано-армянской границе. Лавров и Мирзоян также обменялись мнениями о работе, проделанной по выполнению обязательств, указанных в трехсторонних заявлениях, подписанных президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.