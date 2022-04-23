23 апреля состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Европейского Совета Шарлем Мишелем.

В ходе разговора была отмечена трехсторонняя встреча, состоявшаяся 6 апреля в Брюсселе по инициативе и при участии президента Евросовета Шарля Мишеля, и подчеркнута важность практической и ориентированной на результат работы в соответствии с достигнутыми договоренностями.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Шарля Мишеля за поддержку в вопросе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе в процессе демаркации и делимитации границ, подготовки мирного соглашения между двумя странами, разблокировки транспортных коммуникаций.

Глава государства подчеркнул, что в соответствии с итогами встречи в Брюсселе азербайджанская сторона определила состав Национальной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и делегации по подготовке мирного соглашения между двумя странами, заявила противоположной стороне о готовности к переговорам в формате «Баку-Ереван». Ильхам Алиев отметил важность принятия за основу пяти принципов, представленных Азербайджаном для переговоров по мирному соглашению.

Президент Шарль Мишель заявил, что продолжит свои усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и обеспечению прочного мира в регионе Южного Кавказа.

Во время беседы была дана высокая оценка намерению Евросоюза поддержать нашу страну в процессе разминирования и определения судеб около 4 тысяч азербайджанцев, считающихся пропавшими без вести со времен первой Карабахской войны.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом и других вопросах, представляющих взаимный интерес.