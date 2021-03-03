Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Италии

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Как сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД), министр Дж.Байрамов проинформировал итальянского коллегу о нынешней ситуации в регионе, выполнении трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе о работе, проводимой нашей страной в этом направлении и деструктивных действиях Армении, направленных против ее обязательств, вытекающих из заявления.

Министр Луиджи Ди Майо подчеркнул важность выполнения всех аспектов трехсторонних заявлений для нормализации ситуации в регионе.

Стороны обсудили и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.