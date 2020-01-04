Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел АР Э.Мамедъяровым и министром иностранных дел ИРИ Д.Зарифом.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Азербайджана, в ходе телефонного разговора министры обсудили вопросы нараставшей напряженности в свете последних событий в регионе.

Азербайджанская сторона призывает все вовлеченные стороны воздержаться от насилия и быть приверженным к обязательствам по укреплению региональной безопасности. Министр Э.Мамедъяров выразил глубокое соболезнование руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с гибелью генерала Гасыма Сулеймани.

| 2020-01-04T21:43:57+00:00 4 января 2020, 22:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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