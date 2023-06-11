В воскресенье, 11 июня, Украина вернула домой 93 рядовых и сержантов и двоих офицеров в рамках обмена пленными с врагом, сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Обмен пленными. Возвращаем домой 95 наших людей. В списке воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники. Среди них 93 рядовых и сержантов и два офицера. К своим семьям едут, в частности, пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники «Азовстали». Также удалось вернуть участников спецоперации, которые летели на вертолете в окруженный Мариуполь, на «Азовсталь», – написал Ермак.

Глава ОПУ отметил, что немало освобожденных украинских защитников находились в плену ранеными. (unian.net)