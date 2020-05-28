Состоялось виртуальное праздничное мероприятие, посвященное 28 Maя – Дню Республики

Государственный комитет по работе с диаспорой организовал по случаю 28 Мая – Дня Республики виртуальное праздничное мероприятие с участием наших соотечественников и активистов диаспоры, проживающих в Соединенных Штатах Америки.

На церемонии, начавшейся с озвучивания государственного гимна Азербайджана, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов поздравил участников мероприятия с 28 Мая – Днем Республики.

Заместитель директора Института истории имени А.А.Бакиханова НАНА, доктор философии по истории, профессор Джаби Бахрамов, правнук автора государственного гимна Азербайджана, поэта Ахмеда Джавада Джавад Ахундзаде, кандидат в Палату представителей США от 5-го округа штата Южная Каролина Соединенных Штатов Америки Рамин Мамедов, Абульфаз Бахадури, награжденный юбилейной медалью “100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)”, принимавшие участие в мероприятии, продолжавшемся при модераторстве заведующей отделом Государственного комитета Салхат Аббасовой, говорили о создании 102 года назад Азербайджанской Демократической Республики – первого светского демократического государства на мусульманском Востоке, о том, что она, как парламентская республика, явилась образцом для тюркского и исламского мира, об успехах, достигнутых ею в течение 23-месячной деятельности, о том, что 28 мая, вписанное золотыми буквами в историю борьбы нашего народа за свободу и независимость, широко отмечается во всем мире, в том числе в США.

В праздничном онлайн-мероприятии приняли участие около 50 представителей общины из 15 различных штатов США.

Руководители диаспоры, выступая на мероприятии, подробно рассказали о том, что во многих штатах 28 мая уже отмечается как национальный день Азербайджана, благодаря инициативе и деятельности наших соотечественников проводятся церемонии поднятия трехцветного флага перед административными структурами или на центральных площадях. С.Aббасова отметила, что в некоторых штатах США государственные структуры и официальные лица приняли заявления по случаю 28 Мая – Дня Республики.

Главный редактор газеты “Новый рубеж”, поэт, писатель и художник Ноберт Евдаев от имени еврейской общины поздравил азербайджанский народ с Днем Республики.

В художественной части мероприятия прозвучали песня “Çirpınırdı Qara Dəniz” в исполнении народной артистки Азерин, народная песня “Qaragilə” в исполнении заслуженной артистки Нурийи Гусейновой, песня «Azərbaycanım» в исполнении участницы музыкального конкурса “O səs Türkiyə” Лейлы Джалиловой.

Aктивный и талантливый член азербайджанской диаспоры, проживающий в Австрии азербайджанский композитор, дирижер и пианист Абузар Манафзаде и Карен Онидиа Дангер-Манафзаде представили нашим американским соотечественникам народную песню “Sarı Gəlin”. Музыкант театра «Houston Repertoire Ballet» Тарана Тейлор исполнила отрывок из балета Фикрета Амирова “1001 ночь”, а руководитель SM TV Джавад Исмаилбейли на нае — «Bayatı Şiraz gəzişməsi».

Лауреат музыкального конкурса “Florida Keys 2019”, представитель музыкальной школы номер 3 имени Джевдета Гаджиева Атилла Мамедов исполнил песню “Ветен”, лауреат музыкального конкурса “Florida Keys 2018”, студент Французской музыкальной консерватории имени Карто Джавад Юсифзаде на фортепиано – Прелюдию №2 Кара Караева, а лауреат музыкального конкурса “Florida Keys 2018” Даглас Дайер — мелодию на скрипке.

Участники выразили признательность за мероприятие, организованное Государственным комитетом по работе с диаспорой по случаю 28 Мая – Днем Республики.