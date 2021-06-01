В Гянджинском суде по тяжким преступлениям продолжилось подготовительное заседание по уголовному делу Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве несовершеннолетней Нармин Гулиевой в селе Дондар Гушчу Товузского района.

Как сообщает АПА, сегодня на заседании в Гянджинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Дадаша Иманова было объявлено о внесении изменений в состав судей. Поэтому назначенное на сегодняшний день судебное рассмотрение было отложено, подготовительное заседание продолжилось. Выступая на процессе, Илькин Сулейманов не признал себя виновным.

Суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения И.Сулейманова на домашний арест.

Согласно обвинительному акту, по факту умышленного убийства Н.Гулиевой подозреваемый в совершении этого тяжкого преступления Сулейманов Илькин Ибрагим оглу (1973 г.р.) был задержан и привлечен к следствию. Илькину Сулейманову предъявлено обвинение по статьям 120.2.9 (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника) и 145.3 (незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Следующее заседание назначено на 16 июня.