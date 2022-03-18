В Музейном Центре состоялось открытие экспозиции выставки юных художников «Дыхание красок», организованное Музейным Центром, Галереей Искусств КamART и Центром Керамики Мир Теймура Мамедова, сообщает #.

В экспозицию выставки вошло 150 работ от 27 участников. Самому молодому участнику 7, самому старшему 17 лет.

Свои произведения юные художники посвятили обычаям, традициям, культуре, а также живописным ландшафтам и продемонстрировали восприятие уникальной красоты, опираясь на собственные чувства. Выставка представляет интерес не только для любителей живописи, но и для любителей загадок и противоречивых образов. Каждый юный художник дает свою индивидуальную трактовку художественным образам. Здесь были продемонстрированы картины в разных жанрах изобразительного искусства – натюрморт, пейзаж, портрет, анималистика, бытовая, мифология и техники, созданные в разных стилях – сюрреализм, фовизм, импрессионизм и др.

В некоторых работах образы крайне противоречивы и неоднозначны, и зритель может интерпретировать их по-разному. Но все образы объединяет единое чувство – энергия. Ни одна работа не кажется пресной, каждая имеет свой огонек и все вместе они составляют большую палитру удивительной многогранности и разнообразия видения юных художников, оттененных яркими красками и интересными композициями.

Небольшие работы, отражающие голос детского внутреннего мира, творческое мышление, богатство красок, были с интересом восприняты всеми участниками выставки. После просмотра экспозиции остается приятное эстетическое послевкусие, что несмотря на постоянно меняющиеся яркие предметы антуража, различия в технике, есть общие качества, которые объединяют всех участников выставки. У всех них одна задача: пробудить в зрителе интерес к той или иной теме, с чем они великолепно справились. Главный фактор воздействия произведений искусства наши органы чувств, они отвечают ведущую роль в пробуждении каких-либо эмоций в зрителе.

Целью выставки является привлечение внимания общественности к росту и развитию интереса детей и молодежи к изобразительному искусству, выявление и поддержка талантливых детей.

Экспозицию посетили известные деятели культуры и искусства Азербайджана, представители творческой молодежи.

Цель и задача Галереи Искусств KamART – укрепление творческого потенциала детей и молодежи путем применения положительного опыта, накопленного в мировой системе изобразительного искусства, организация различных проектов и выставок для их социального развития, сохранения, прививания и развития национальных и духовных ценностей. Многие члены Галереи являются участниками и победителями национальных и международных художественных конкурсов. Так, в Японии, США, Франции, Италии, Словакии, Чехии, Турции, Греции, России и многих других странах они завоевали достойные места и награды. Достижения на выставках – это высшая оценка мастерства детей и труда педагогов. Помимо постоянных выставок, в Галерее организуются встречи с выдающимися художниками, мастер-классы, вечера, посвященные их жизни, совместные конкурсы и выставки с участием бакинских школьников. Основатель и директор Галереи Кямаля Джафарзаде.