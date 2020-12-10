Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один

10 декабря состоялась церемония официальной встречи президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Турции был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.

Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.

Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

После церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана один на один.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.