Состоялась видеоконференция, посвященная 18-й годовщине создания Госкомитета по работе с диаспорой

4 июля состоялась международная видеоконференция, посвященная 18-й годовщине создания Государственного комитета по работе с диаспорой.

В виртуальном мероприятии, организованном при модераторстве председателя Государственного комитета Фуада Мурадова и депутата, академика Рафаэля Гусейнова, принимали участие проживающие в нашей стране и за рубежом известные деятели науки и культуры, руководители диаспорских организаций, функционирующих в различных странах мира, домов Азербайджана, воскресных азербайджанских школ, представители диаспоры.

Конференция началась с озвучивания музыки, посвященной проживающим в мире азербайджанцам (слова Рафаэля Гусейнова, музыка Фаига Суджеддинова), — гимна диаспоры.

Приветствовав участников мероприятия, Рафаэль Гусейнов отметил, что создание Государственного комитета по работе с диаспорой вошло в общественно-политическую жизнь страны как знаменательное событие, так как единство и организованность азербайджанской диаспоры является очень важным и необходимым фактором.

Председатель Государственного комитета Фуад Мурадов поздравил участников конференции и всех наших соотечественников, вносящих вклад в диаспорское движение, со знаменательным событием. Напомнив о том, что эта структура была создана по инициативе выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, Ф.Мурадов подчеркнул, что диаспорская политика, основа которой была заложена именно великим лидером во имя объединения азербайджанцев мира вокруг единой идеи и цели, успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Oн констатировал, что со дня создания Государственного комитета его деятельность представляла особое значение, были осуществлены важная работа и различные проекты, направленные на объединение и организационное становление диаспоры. Назвав членов диаспоры “нашим мощным потенциалом за рубежом”, председатель комитета отметил важность правильного использования данного потенциала для достижения целей. Oн подчеркнул, что для консолидации, организационного становления наших соотечественников, проживающих за рубежом, превращения их в большую силу, способную защищать интересы нашего государства, в истекшие годы были созданы координационные советы, сданы в эксплуатацию дома Азербайджана.

Была дана высокая оценка значению деятельности, осуществляемой диаспорскими организациями и представителями диаспоры в области доведения до мировой общественности правды о нагорно-карабахском конфликте, их организованной борьбе против антиазербайджанских сил, пытающихся подорвать авторитет нашей родины, активности, демонстрируемой в нынешних условиях, возникших в связи с пандемией коронавируса, привлечено внимание к благотворительным акциям, проведенным домами Азербайджана, координационным советам азербайджанским школам для оказания нашим соотечественникам, столкнувшимся с временными трудностями за рубежом, материальной и моральной поддержки, отмечено, что дома Азербайджана стали прибежищем для наших соотечественников. Представлена также подробная информация об обращениях, поступивших в Государственный комитет на этом этапе.

Мероприятие было продолжено показом видеоролика отчетного характера, отражающего деятельность Государственного комитета по работе с диаспорой, и передачей информации о том, что 7 наших соотечественников, отличившихся особой деятельностью в зарубежных странах в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, удостоены благодарности.

Автор серьезных и глубоких исследований, связанных с азербайджанской диаспорой, Рафаэль Гусейнов, назвав известных членов диаспоры “мостом между Азербайджаном и зарубежными странами” и “лицами, которым принадлежит особая роль в установлении контактов”, подчеркнул, что их деятельность в нашей стране получает высокую оценку. “Работа, которую вы сегодня проводите, налицо, но с высоты завтрашнего дня эта деятельность будет видна лучше”, — сказал модератор.

Можно сказать, всем азербайджанцам, присоединившимся к видеоконференции из США, Королевства Нидерландов, Турции, Украины, России, Канады, Австрии, Чили, ОАЭ, Польши, Эстонии, Франции, Италии, Таиланда, Грузии, Испании и ряда других стран, была предоставлена возможность высказать свои пожелания. Выступая на мероприятии, наши соотечественники, остановившись на истории эмиграции, говорили о том, что поддерживают диаспорскую политику, проводимую независимым Азербайджанским государством, гордятся тем, что в период пандемии коронавируса нового типа наше государство проявляет чуткое отношение, внимание и заботу о наших соотечественниках, оказывает им материальную и моральную поддержку, отметили, что страна стала опорой для азербайджанцев, подчеркнули, что считают Государственный комитет родным очагом, коснулись других тем.

В ходе обсуждений наши соотечественники выступили с рядом интересных мнений и предложений. Ахмед Обалы, проживающий в США, попросил у авторов гимна диаспоры поддержки для озвучивания его на GünAZ TV, учредителем которого он является.

Международная видеоконференция завершилась художественной частью, в которой выступила проживающая в Турции дирижер, композитор, пианистка, заслуженная артистка Туран Манафзаде. Известная исполнительница представила также музыкальный отрывок, посвященный деятельности Государственного комитета, азербайджанцам мира и всем, в чьих сердцах живет любовь к Азербайджану.