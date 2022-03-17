Сегодня в книжном магазине «LIBRAFF Park Akademiya» состоялась презентация первого тома книги «Мемориал. Шехиды Отечественной войны», изданной в Издательском доме TEAS Press.

Как сообщает АПА, в мероприятии наряду с депутатами, писателями, деятелями культуры и искусства, представителями Фонда «YAŞAT» приняли участие и члены семей шехидов.

Редактор книги Керим Керимли отметил, что при исследовании жизненного пути шехидов они столкнулись со многими неточностями и искажениями в СМИ: «Основное отличие этой книги от информации, распространяемой в социальных сетях, на сайтах и в других изданиях, заключается в том, что информация, содержащаяся здесь, является детальной и полностью уточненной. По отдельности поддерживалась связь с каждой семьей шехида, все факты и биографические данные были подтверждены непосредственно этими семьями».

Заместитель директора фонда «YAŞAT» Рабия Джафарова сообщила журналистам, что изданная книга роздана семьям шехидов: «Первый том книги передан семьям 957 шехидов. Вырученные от продажи средства будут переданы в фонд «YAŞAT» и пойдут на улучшение жилищных условий семей шехидов, ветеранов и участников войны».

Отмечено, что второй и третий тома книги уже подготовлены к печати.

В книгу включены сведения о наших героях, погибших в Отечественной войне (27.09.2020 — 10.11.2020), а также в период укрепления позиций Азербайджанской Армии на освобожденных землях до 31 декабря 2021 года.