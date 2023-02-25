В Доме Журналистов в литовской столице была представлена фотовыставка под названием «Справедливость для Ходжалы» литовского журналиста Ричардаса Лапайтиса — свидетеля Ходжалинского геноцида, поведавшему миру правду о карабахской войне.

Как сообщили АПА в Государственном комитете по работе с диаспорой АР, в выставке приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Литве, представители азербайджанской общины, местной общественности и средств массовой информации.

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана в Литве Тамерлан Гараев отметил, что невозможно забыть страшную трагедию, постигшую нашу страну.

«В каждой стране случаются несчастные случаи. Но Ходжалинский геноцид -такая трагедия, о котором мир предпочел умолчать. Знаете ли Вы число погибших в Ходжалы? Точное число не скажу. Потому что еще не найдены десятки людей, неизвестно, как сложилась их судьба. Если бы была какая — то реакция на Ходжалинскую трагедию, я уверен, что сегодня в мире не произошло бы подобных событий», — сказал посол.

Выразив благодарность немногим людям, освещавшим Ходжалинский геноцид, в том числе Ричардасу Лапайтису, дипломат подчеркнул, что азербайджанский народ, уставший ждать справедливости в течение 30 лет, был вынужден прибегнуть к военной силе осенью 2020 года, чтобы ответить на насилие против нашей страны и гражданских лиц и освободить оккупированные территории, что в итоге и произошло.

Ричардас Лапайтис в своем выступлении подчеркнул, что мировое сообщество до сих пор не высказало справедливой позиции в отношении Ходжалинского геноцида. Журналист рассказал об истории снимков, сделанных после Ходжалинской резни в 1992 году.

Участникам мероприятия были розданы брошюры, значки и диски с фильмом «Бесконечный коридор» о Ходжалинском геноциде, подготовленные Фондом Гейдара Алиева.