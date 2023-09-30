Строительство многоэтажных домов в Шуше не предусмотрено.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

По его словам, несмотря на то, что культурная столица Азербайджана – Шуша подверглась армянской оккупации и ее исторические памятники были разрушены, основной облик и ландшафт города сохранились. С учетом этого был составлен генеральный план города.

«Мы восстановим исторические памятники и частные дома в Шуше. В Шуше около 200 историко-культурных объектов. Некоторые из них были разрушены», — отметил А.Керимов.