Сопровождающие премьер-министра России журналисты заразились коронавирусом

Журналисты «правительственного пула», у которых тест на коронавирус был положительный, находятся в изоляции и под наблюдением врачей, сообщил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.
Журналисты «правительственного пула», сопровождающие премьер-министра РФ Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, регулярно сдают тесты на коронавирус. В воскресенье в Петропавловске-Камчатском у нескольких из них тест дал положительный результат.
«Им оказывается всестороннее содействие», — сообщил «Интерфаксу» Беляков.
Он рассказал, что все необходимые мероприятия были выполнены оперативно, «коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей».
Беляков подчеркну, что на графике премьера эта ситуация не отразится. В понедельник Мишустин в рамках своей поездки по Дальнему Востоку посетит Магаданскую область.