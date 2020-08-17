Сопровождающие премьер-министра России журналисты заразились коронавирусом

Журналисты «правительственного пула», у которых тест на коронавирус был положительный, находятся в изоляции и под наблюдением врачей, сообщил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.

Журналисты «правительственного пула», сопровождающие премьер-министра РФ Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, регулярно сдают тесты на коронавирус. В воскресенье в Петропавловске-Камчатском у нескольких из них тест дал положительный результат.

«Им оказывается всестороннее содействие», — сообщил «Интерфаксу» Беляков.

Он рассказал, что все необходимые мероприятия были выполнены оперативно, «коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей».

Беляков подчеркну, что на графике премьера эта ситуация не отразится. В понедельник Мишустин в рамках своей поездки по Дальнему Востоку посетит Магаданскую область.