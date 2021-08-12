В Армении сформировали новую антитурецкую террористическую группировку, которая проводит бесплатную военную подготовку в так называемой школе под названием POGA (ՊՈԳԱ). Ее поддерживают другие террористические группы, включая Рабочую партию Курдистана (РПК) и националистическую террористическую армянскую группировку АСАЛА (Армянская секретная армия освобождения Армении). Об этом пишет турецкая Sabah со ссылкой на председателя ассоциации, которая борется с распространением дезинформации.

Председатель Союза борьбы с необоснованными утверждениями о геноциде Саваш Эйильмез отметил, что POGA начала проводить мероприятия по военной подготовке боевиков разных возрастных групп 29 марта 2021 года, передает газета Türkiye. По словам Эйильмеза, тем, кто пропагандирует деятельность школы POGA, выплачивается более $100. Недавно открытая школа, основанная на радикальном национализме, финансируется армянской диаспорой, а также РПК и АСАЛА. Они вербуют боевиков из Европы и с Ближнего Востока, передает Вестник Кавказа.

POGA распространяет информацию через социальные сети, призывая всех армян в возрасте от 18 до 55 лет присоединиться к ним и поднять оружие против Турции и Азербайджана. Школа даже обязуется оплатить авиабилеты на прямые рейсы из Москвы в Ереван.

Хотя основное внимание уделяется привлечению молодежи, взрослые мужчины и женщины также посещают учебные занятия, проводимые бывшими военными экспертами. Обучение включает в себя стрельбу, оказание первой помощи, обучение военной тактике и работе с боевой техникой, «студенты» также проходят психологическую подготовку. «Ваш враг находится по ту сторону границы», — говорится в сообщении на странице этой школы в Facebook, на которой распространяется антитурецкая и антиазербайджанская пропаганда.

Интересно, конечно, насколько продуктивным окажется то, что затевает эта самая POGA. Много ли найдется армян внутри страны и в диаспоре, готовых обучаться владению оружием, чтобы затем направить его против Азербайджана и Турции? И как это осуществимо на практике? Границы Армении с Турцией охраняют Погранвойска РФ, а ситуация на приграничных участках Армении с Азербайджаном так напряжена, что вряд ли действующие власти в Ереване позволят вмешиваться в нее еще и каким-то незаконно вооруженным добровольцам. Тогда к чему всё это?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Гейдар Мирза, аналитик, военный корреспондент:

— Надо отметить, что это не первый такой случай. Следует также учитывать, что все армянские террористические группы контролируются из внешних силовых центров. И активизация их деятельности может происходить только по приказу оттуда.

Я думаю, в данном случае стоит оставить в стороне внешнюю политику России на постсоветском пространстве. Мне кажется, Москва не заинтересована в активизации армянских террористических организаций, потому что у РФ есть другие эффективные инструменты для продвижения своей политики на Южном Кавказе.

А вот страны Запада, конкретно Франция, в данный момент заинтересована в деструктивном развитии ситуации, в срыве Трехстороннего заявления о прекращении огня от 10 ноября. То есть, Франция может дать отмашку, зеленый свет на такое, учитывая также специфику турецко-французских отношений. Я говорю это прямым текстом – на данный момент единственная страна, которая может дать отмашку на активизацию армянского террора, это Франция. Будет она это делать независимо или же с оглядкой на Вашингтон, это уже другой вопрос, не могу сказать.

Али Гаджизаде, политолог, руководитель проекта The Greater Middle East:

— У Армении и у армянской диаспоры есть богатая история террористической деятельности, не без поддержки других стран, конечно, в частности СССР и Франции. Террористы в Армении возведены в ранг героев, их именами названы улицы, школы и так далее.

Новый центр по подготовке террористов можно рассматривать как продолжение «добрых традиций». Другой вопрос, что методы, которые использовали армянские террористы в 1980-90-х, и методы, которым обучают своих подопечных армянские инструкторы в новом учебном центре, не совсем актуальны для современных условий. Однако не стоит игнорировать сей факт. Полагаю, соответствующие службы Турции, Израиля и Азербайджана должны отслеживать такого рода активность в Армении и околоармянских кругах, а также отслеживать «выпускников» этих центров, расценивая их как потенциальных террористов.