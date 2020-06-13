Сообщения о вспышке коронавируса в офисе Зеленского прокомментировали

По возвращении из Франции украинская делегация в полном составе прошла тестирование на коронавирус. Таким образом в офисе президента Украины Владимира Зеленского  отреагировали на сообщения о вспышке коронавируса. Комментарий опубликован в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что у представителей офиса президента и кабинета министров результаты отрицательные.

Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского и в Управлении государственной охраны зафиксировали вспышку коронавируса. Отмечалось, что заразился министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Сообщалось также о заболевании советника президента Руслана Демченко.

Ранее коронавирус обнаружили у жены Зеленского Елены. Сейчас она находится на амбулаторном лечении, ее изолировали от других членов семьи (lenta.ru)

| 2020-06-13T22:56:35+04:00 13 июня 2020, 22:56|12345 (Пока оценок нет)
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