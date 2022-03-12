Ранее компания приостановила выход своих фильмов, в том числе картины «Морбиус», в прокат в России.

«Мы поддерживаем многие предприятия по всему миру, которые в настоящее время приостановили свою деятельность в России, и поддерживаем гуманитарные усилия, которые в настоящее время осуществляются в Украине», — цитирует издание председателя и главного исполнительного директора компании Тони Винчикерру.

Согласно заявлению, были приостановлены цифровые релизы проектов компании, в том числе фильма «Человек-паук: Нет пути домой», а также будущие сделки по распространению контента на телевидении. Дочерняя компания Crunchyroll ограничила доступ к аниме-сервису для российских пользователей.