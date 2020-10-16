«Сомневаюсь, что Украина готова взять на себя военно-политические обещания в отношении Азербайджана» — Магда

Война в Карабахе, как и любая другая, имеет несколько другие характеристики, кроме того, как сами военные действия. К примеру, любая война – это также и новый опыт тактики ведения войны в той или иной местности, использования в военных действиях новых типов вооружения, и так далее.

Карабахский конфликт, как сегодня уже рапортуют отдельные военные эксперты, в том числе и западные, открыл новую дверь в тактике ведения войны. Старая тактика с использованием тяжелой техники уже не имеет особого значения и преимущества, так как она – это дорогостоящая, но легкая мишень для дронов, которые, как оказалось, старые типы ПВО тоже не могут распознать. Другими словами, правила игры изменились.

Карабахский опыт войны показал полную эффективность турецких и израильских дронов, а потому, скорее всего сейчас многие страны станут в очередь за заказами. Первым из таких является Сербия, которая уже изъявила свое желание купить турецкие БПЛА «Bayraktar».

В эти же дни с официальным визитом посетил Турцию президент Украины Владимир Зеленский, и одна из целей визита – это углубление сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

О визите президента Украины в Турцию, о двухсторонних отношениях этих стран, их военно-политическом и военно-техническом сотрудничестве рассказал в интервью # украинский политолог, руководитель Института мировой политики Евген Магда.



— Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Анкаре. Как вы оцениваете двусторонние отношения на данном этапе?

— Отношения между Украиной и Турцией сегодня основываются на принципе стратегического партнерства. Это проявляется в самых разных сферах, возможно, уже в ближайшем будущем будет подписано соглашение о зоне свободной торговли, объективно более выгодное турецкой стороне. Отмечу, что Анкара последовательно отстаивает интересы крымских татар в оккупированном Крыму. Очевидно, что в условиях пандемии выстраивание отношений с соседями имеет важное значение, и это хорошо понимают и в Киеве, и в Анкаре.

— Ожидается, что страны подпишут соглашения по военно-техническому сотрудничеству. Скорее всего, тут речь идет о турецких дронах, которые хорошо показывают себя в карабахской войне. Как вы оцениваете данное сотрудничество и насколько оно может привести к удаче в урегулировании донбасского конфликта?

— Турецкие БПЛА Bayraktar TB2 были закуплены для Вооруженных Сил Украины еще во время президентства Петра Порошенко, тогда же было создано украинско-турецкое совместное предприятие по их производству. Очевидно, что турецкие дроны показали свою эффективность в конфликте в Карабахе, но на Донбассе сегодня продолжается режим прекращения огня, предполагающий, в частности, запрет на использование БПЛА.

Однако это не означает, что украинская армия отказывается от их использования в перспективе, ведь тот, кто хочет мира, всегда должен быть готов к отражению агрессии. Плюс еще один фактор: Турция – член НАТО, и военно-техническое сотрудничество с ней будет способствовать евроатлантической интеграции Украины.

— Сейчас многие эксперты считают, что назревает военно-политический союз Азербайджана, Турции и Украины. Насколько, как вы считаете, реален данный союз?

— Такое экспертное мнение имеет под собой очевидное основание: в Стратегии национальной безопасности, опубликованной в конце сентября, и Азербайджан, и Турция названы стратегическими партнерами Украины. Правда, я сомневаюсь, что Украина готова взять на себя сегодня военно-политические обещания в отношении Азербайджана, по крайней мере, в Киеве понимают, какие внешнеполитические риски может нести такое решение. Речь не только об отношениях с Арменией, но и с государствами ЕС, которые ее поддерживают.

— Можно ли считать, что сейчас Турция будет укреплять свое влияние на постсоветском пространстве?

— Можно отметить, что в последнее время Турция стала активнее действовать на внешнеполитической арене. И не только в бывших республиках СССР. Отмечу заявление министра иностранных дел РФ Лаврова, что Россия никогда не рассматривала Турцию как стратегического партнера. Думаю, Анкара воспользуется этой возможностью для наращивания своего влияния у границ России, мне это кажется логичным.