Вооруженные силы Украины не смогут «сдвинуть Россию» к границам 2014 года. Как передает ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, временно исполняющий обязанности помощника американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности. «Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

По его мнению, это нужно принять как факт. «Мы не собираемся сдаваться. Но наступает момент, когда президент США Дональд Трамп должен решить, сколько еще времени можно заниматься этим на самом высоком уровне. В мире происходит много более важных вещей. Я не хочу сказать, что конфликт в Украине не важен, но я считаю, что происходящее вокруг Китая важнее в долгосрочной перспективе», — добавил Рубио.

Это было ожидаемое заявление. США, исходя из собственных интересов, уже снизили степень своей реальной вовлеченности в российско-украинскую войну. Тех больших поставок оружия и тех огромных пакетов финансовой помощи Украине, что были в период президентства Джо Байдена, уже нет. И это, ясное дело, влияет на позицию официального Киева, на его риторику.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года вопрос восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года стал ключевым в политическом и общественном дискурсе страны. Руководство Украины многократно заявляло о стремлении вернуть все временно оккупированные территории, включая Крым и части Донецкой и Луганской областей. Ниже приведены основные заявления украинских лидеров по этому вопросу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться за всю свою территорию. Уже в марте 2022 года он отметил, что «ни один сантиметр украинской земли не может быть предметом торга». Однако в первой половине 2022 года риторика ещё допускала возможность компромиссов ради прекращения боевых действий. После успехов ВСУ в Харьковской и Херсонской областях украинский президент ужесточил риторику.

В ноябре 2022 года в видеообращении Зеленский прямо сказал, что целью Украины является «полное восстановление территориальной целостности в международно признанных границах 1991 года».

Кроме того, в январе 2023 года, во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Зеленский подчеркнул, что «Украина не остановится до полного освобождения всех территорий, включая Крым». Он добавил, что «это не просто политическая позиция — это долг перед народом».

Также имеет смысл вспомнить про заявления бывшего секретаря СНБО Андрея Данилова. В июле 2022 года он заявил, что «никакого мира без Крыма быть не может». В декабре 2022 года он добавил, что «война закончится только тогда, когда Украина восстановит границы 1991 года». Где сейчас этот персонаж?

Четкого ответа на этот вопрос нет даже у украинских экспертов. Он давно пропал из информационного пространства.

Чего не скажешь про бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, который раздает комментарии и интервью различным украинским и зарубежным СМИ, что называется, без остановки. Явно чрезмерно влюбленный в собственную персону персонаж и ныне пытается изображать из себя «ястреба». И мы помним, что и ранее в интервью западным СМИ Кулеба неоднократно подчёркивал, что дипломатические усилия Украины направлены на «восстановление территориальной целостности в полном объёме». В мае 2023 года он заявил: «Любые предложения, исключающие деоккупацию Крыма, для Украины неприемлемы».

Нынешний посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в редких публичных заявлениях также говорил о полном освобождении украинских территорий. В сентябре 2023 года в статье для The Economist он упомянул, что «главная военная цель — возвращение Украины в границы 1991 года».

Этот список можно еще долго продолжать, включив в него тех украинских чиновников и политиков разного уровня, что также обещали полное восстановление суверенитета и территориальной целостности данной страны. И все они, в конечном итоге, оказались пустозвонами.

Да, именно так. Потому, что в реальности, как уже подчеркнул госсекретарь США М.Рубио, вооруженные силы Украины не смогут «сдвинуть Россию» к границам 2014 года. Более того, есть очень большие сомнения в том, что Украина вернет себе фактический контроль над теми территориями, которыми владела до начала полномасштабного военного вторжения РФ в феврале 2022 года. И украинское общество вправе будет спрашивать с каждого из своих политиков, которые давали несбыточные обещания.