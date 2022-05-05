Мифические грёзы

Полуфиналисты Лиги Чемпионов в этом году выдали феерическое шоу. Болельщики могут быть довольны на все сто: интрига была космическая, а в матче «Реал»-«Манчестер Сити» держалась до последних секунд. На 90-й минуте мадридцы у себя на поле уступали по сумме двух встреч со счётом 3:5. Но на то «Реал» и именуется Королевским клубом: хозяева и не думали сдаваться. В результате, сравняв счёт по сумме двух игр в основное время, испанцы вырвали победу в дополнительные 30 минут.

Всё это, конечно же, прекрасно, это бальзам на душу любого футбольного болельщика. Но вот матч завершается, и глядя на безумные пляски и песни испанцев, невольно задаёшься вопросом: неужели когда-то такое может случиться и с нами? Бог с ним, пусть не с нами, но хоть с нашими детьми, внуками? Или так предписано свыше и наша участь – лишь завистливые взгляды и сопоставимые лишь с мифическими грёзы?

Хоть мы и мальчики для битья…

О состоянии азербайджанского футбола общеизвестно, тут особого представления не требуется. И наш предел мечтаний пока ограничивается лишь групповым этапом ЛЧ. Это понятно. Не понятно совсем другое. Почему «come back», подобный мадридскому, не встречается в нашем внутреннем чемпионате? Да, на международной арене мы статисты, мальчики для битья, хороший повод для различных зарубежных клубов и сборных обновить рекорды в разделе «самая крупная победа». Но что мешает командам, ведущим борьбу в Премьер-лиге, демонстрировать рвение и желание, хотя бы минимум напоминающий азарт мадридцев? Пусть не один в один, но хотя бы на уровне некачественной подделки? Ответы могут быть различными, мы поделимся нашим субъективным взглядом.

Пораженец не воспитает победителя

Дело прежде всего в психологии. Влюблённый в футбол и мечтающий стать профессионалом мальчишка, естественно, следит и за всеми событиями в этой области. И с детских лет видит череду поражений и разочарований. Выражение «азербайджанский футбол» уже стало чуть-ли не нарицательным, означающим неумение, примитив и низкий уровень. В этой среде он и растёт. И тренируют его специалисты (если можно так говорить применительно к отечественному футболу), прошедшие через всё это. А посему нет у местных футболистов того внутреннего несгибаемого стержня, который позволяет даже в самые трудные и, казалось бы, безнадёжные моменты восстать из пепла словно птица Феникс. Пропущенный мяч для команды, сформированной из таких футболистов, сравним с приговором — окончательным и бесповоротным. Сказать точно, что думают наши футболисты, будь то юные или же взрослые, трудно. Но что-то вроде «проиграем? Ну, и проиграем, велика беда». И с таким подходом ни о какой самоотверженности, ни о каком «come back» говорить не приходится. Чтобы побеждать на поле, надо сначала научиться побеждать в мозгах. А для этого нам нужны не местные (уж простите, дорогие соотечественники), а качественные зарубежные детские тренеры, которые были когда-то победителями сами, и могут научить этому ребят. А как может научить победам, вселить уверенность в сердца тот, кто только и делал, что уходил с поля побеждённым? И поговорка «за одного битого двух небитых дают», уж простите, не про футбол.

«Карабах» forever!

Другая причина – отсутствие серьёзной конкуренции во внутреннем чемпионате. «Карабах» — чемпион последних лет, начиная аж с сезона 2013/2014. Лишь в прошлом году команда дала осечку, да и то это было скорее исключением из правил: сегодня «Нефтчи» не идёт ни в какое сравнение с агдамцами. Что в принципе бакинцы доказали и на европейской арене, проиграв поочерёдно в ЛЧ, ЛЕ и Лиге Конференций всё, что только можно было проиграть.

Да и количество клубов в Премьер-лиге таково, что особого ажиотажа ожидать не следует. Правда, АФФА решило расширить наш высший дивизион до 10 клубов. Но особого оптимизма по этому поводу нет. И вот почему.

Жестокое к нам будущее

Несколько дней назад состоялось заседание Исполкома АФФА. Было решено сохранить действующий лимит на легионеров – «6+5». То есть во время матчей внутреннего чемпионата и кубка страны на поле одновременно могут находиться лишь 6 иностранцев в составе каждого клуба. Относительно легионеров Исполком принял также следующие решения: с сезона 2022/23 клубы смогут включать в заявку до 14 легионеров, а за каждого дополнительного легионера определена сумма взноса в 50 000 манатов; с сезона 2023/24 клубы смогут включать в заявку до 12 легионеров, а за каждого дополнительного легионера определена сумма в 50 000 манатов.

Итак, как видно, взят курс на ужесточение условий выступления иностранцев в азербайджанских клубах. Цель? Федерация уверена, что именно таким образом создаст стимул для пестования местных талантов.

Конечно же, это – дилетантство чистой воды. И когда-нибудь в АФФА придёт наконец сведущий в футболе человек и растолкует, что к чему на самом деле. Хотя иногда федерация сама догадывается, что напортачила. Например, на последнем заседании Исполком упразднил возрастной лимит на молодых футболистов. Надо же было додуматься, чтобы заставлять тренеров на каждый матч Премьер-лиги в обязательном порядке включать в состав 2-х юношей!

Итак, АФФА перекрывает кислород легионерам. И даже не задаётся вопросом: дальше-то что? А то. В Азербайджане есть пара десятков местных игроков, которые попадают в основу клубов. Сегодня здесь, завтра там. Тренерам волей-неволей приходится доукомплектовывать ими состав. Конкуренции никакой, ведь место в составе забронировано – спасибо гениям из АФФА! И какой резон тренироваться, не щадя сил? Деньги по азербайджанским меркам они получают приличные. Как говорится, от добра добра не ищут. А ведь не будь этого лимита, «Карабах» мог бы доукомплектоваться куда более высокими мастерами, и глядишь, и в еврокубках шагнул бы намного дальше. Но в федерации думают (думают ли?) иначе. А потому и чемпионат такой серый, и игры унылые, и болельщиков на трибунах кот наплакал. А на что, точнее — на кого смотреть-то? Всего один простой пример и каждый сможет оценить политику федерации в отношении легионеров. Итак, в 10-ке лучших бомбардиров Премьер-лиги 9 легионеров!!! Наверное, тут комментарии излишни. Вот так и катится наш футбол по наклонной плоскости. И говорить о каких-то радужных перспективах просто глупо.

А пока… Пока, сидя у экранов, мы болеем кто за «Реал», кто за «Ливерпуль», и тешим себя надеждой: может и у нас будет свой «come back», хотя бы местного производства. Естественно, в далёком-далёком будущем. При таком АФФА, ну очень далёком.