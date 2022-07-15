В преддверии жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сокращается число потенциальных соперников «Карабаха».

Если «скакуны» одолеют швейцарский «Цюрих», они попадут в корзину «сеяных».

В таком случае соперниками «Карабаха» станут победители пар «Лудогорец» (Болгария)/»Шэмрок Роверс» (Ирландия) и «Ференцварош» (Венгрия) — «Слован» (Братислава, Словакия), а также кипрский «Аполлон» (Лимассол).

Отметим, что церемония жеребьевки состоится 18 июля в 14:00 по бакинскому времени. Игры будут проведены 2-3 и 9 августа.