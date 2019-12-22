Сохранить наследие: в Баку проходит выставка работ Таги Тагиева

В рамках проекта «Халг Аманаты» («Народное достояние») Халг Банк представил девятнадцатое издание – художественный альбом «Таги Тагиев. Живопись и графика».

Как сообщает #, в альбом вошли работы, охватившие все периоды творчества мастера.

В художественной галерее, расположенной на 16 этаже банка организована выставка работ художника.

На презентации присутствовали представители азербайджанской творческой интеллигенции, банковского сектора, общественные деятели, представители науки и др.

Вечер открыла Заслуженный артист Азербайджана Диляра Селим. Она отметила что Халг Банк взял на себя благородную миссию и через проект «Халг Аманаты» уже много лет осуществляет ценную работу по сохранению и передаче будущим поколениям культурного наследия и духовных ценностей нашего народа.

Ректор Азербайджанской государственной академии художеств, академик Омар Эльдаров выразил благодарность создателям альбома и сказал, что получил колоссальное удовольствие от увиденного.

Он отметил, что Таги Тагиев был гениальным мастером своего времени и сегодняшняя экспозиция всего-лишь капля в море его безграничного таланта.

«Его работы всегда производили неизгладимое впечатление на человека. Искусство проверяется временем, а время работает на него, я вас всех поздравляю с этим знаменательным событием» — сказал он.

По словам автора текста альбома, доктора философии в области искусствоведения, директора Музея ковра Ширин Меликовой, Таги Тагиев является корифеем азербайджанской живописи, оставившим большой след в истории изобразительного искусства.

Племянник художника Ильхам Исмаилов поделился теплыми воспоминаниями о своем дяде и выразил глубокую благодарность создателям проекта «Халг Аманаты» за столь ценный подарок.

Сын мастера, художник Акрам Тагиев поблагодарил от имени семьи всех, кто работал над альбомом, и отметил значимость проекта «Халг Аманаты» для азербайджанской культуры.

«У меня есть все альбомы, изданные в рамках этого великолепного проекта, и я безмерно рад, что на этой полке появился еще альбом моего отца» — сказал Акрам Тагиев.

Таги Тагиев родился 7 ноября 1917 года в Баку, в семье именитого ювелира. После завершения учебы в Азербайджанском государственном художественном техникуме, продолжил обучение в Московском художественном институте.

Таги Тагиев писал преимущественно тематические табло, натюрморты, портреты, пейзажи и бытовые сцены. Являясь одним из основоположников Азербайджанской реалистической живописи, художник прославился больше как портретист. Исторические темы, исторические личности и современники, воспевание труда и образы трудящихся, а также виды родной природы занимают важное место в его творчестве. Многие произведения художника – «Кероглу», «Сталевар», «Сварщик», «Гейгель», «Заснеженные дороги», «Продавец ковров», «Детские воспоминания», «Абшеронская серия», «Народная красавица», «Смуглянка» и др. экспонировались на выставках в Праге, Пекине, Дакаре, Багдаде и были восторженно приняты публикой.

А портреты Кара Караева и Саттара Бахлулзаде кисти мастера с громким успехом обошли все крупные выставочные салоны мира.

Таги Тагиев часто бывал за рубежом – в Турции, Греции, Италии, Испании, Франции и писал картины о жизни и быте местного населения. В творческих поездках по странам Европы и Африки, изображая людей вне зависимости от языка, расы и вероисповедания, художник доносит их мысли и идеи силой своих красок. Созданные в этих поездках картины «Африканская девушка», «Здравствуй, новый мир» и другие до сих пор воспринимаются с большим интересом.

Произведения мастера хранятся в Музее народов Востока (Москва), Азербайджанском государственном музее искусства, Азербайджанской государственной художественной галерее и др.

Выставка работ Таги Тагиева будет открыта для посетителей в главном здании банка ежедневно, вход — свободный.