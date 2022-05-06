Суд в Гродно в пятницу, 6 мая, приговорил гражданку России Софью Сапегу к шести годам колонии общего режима, сообщили в правозащитном центре «Весна». В зале суда ее взяли под стражу.

Софья Сапега была задержана в мае 2021 года вместе с бывшим редактором оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после принудительной посадки белорусской стороной рейса Ryanair в Минске. В декабре Следственный комитет Беларуси предъявил Сапеге окончательное обвинение по статье о разжигании вражды. Минимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы. (DW)