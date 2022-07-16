Большинство государственных предприятий, переданных в управление Азербайджанскому инвестиционному холдингу, как в 2021, так и в первом квартале 2022 года показали положительные финансовые результаты.

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров 15 июля на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном итогам шести месяцев текущего года.

“Так, SOCAR (Государственная нефтяная компания), ЗАО AzerGold, «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», «Бакинский международный морской торговый порт“, ОАО «Международный банк Азербайджана», ”Азер-Тюрк Банк“ завершили 2021 год с операционной прибылью. Мы положительно оцениваем возможность выплаты дивидендов большинством из этих компаний.

SOCAR завершил 2021 финансовый год с операционной прибылью в 8 млрд манатов и достиг самого высокого показателя за всю историю деятельности. Чистая прибыль составила 2,1 млрд манатов. В то же время, результаты первого квартала 2022 года составляют около 3 млрд манатов и сохраняют тенденцию роста”, — сказал министр.