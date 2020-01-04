«SOCAR Turkey» – стратегический партнер Азербайджана и Турции

Стремительное развитие отношений между Азербайджаном и Турцией стало движущей силой регионального прогресса и стабильности. Узы дружбы, идущие из глубин истории, доверие и всесторонние связи берут свое начало из общих корней, общих культурных и религиозных ценностей.

Не имеющие аналогов в мире азербайджано-турецкие отношения, которые Общенациональный лидер Гейдар Алиев определил, как — «одна нация, два государства», — перешли на новый уровень. Эти отношения являются важным фактором развития и укрепления связей не только между двумя братскими странами, но и всего тюркского мира.

Наряду с совершенными политическими отношениями между нашими странами также появилась необходимость в дальнейшем укреплении экономических отношений. Потенциал Азербайджана и Турции позволил увеличить объем товарооборота, вести масштабные перспективные работы в энергетической сфере. Сегодня наши страны реализуют проекты, вызвавшие большой резонанс на международной арене. Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR вышла на передний план как основной «локомотив» этих проектов, веря в потенциал братской Турции. Успешно претворяя в жизнь философию «Одна нация, два государства» в самых амбициозных за последние годы проектах, SOCAR стала вписывать свое имя в историю энергетики.

Те, кто внимательно следит за энергетическим сектором, знают, что проекты, реализуемые SOCAR в Турции, осуществляются компанией «SOCAR Turkey». Эта компания сегодня является крупнейшим иностранным инвестором в Турции. Ее общий объем инвестиций превысил 16 миллиардов и в 2019 году достиг 19,5 миллиардов долларов. Эта крупнейшая инвестиция, которую Азербайджан когда-либо вкладывал в экономику другой страны. Несмотря на замедление темпа экономического роста в мире, продолжающие торговые войны между некоторыми странами и существующие геополитические риски, «SOCAR Turkey» продолжает планомерно и уверенно осуществлять свои проекты.

В рекламном фильме, снятом «SOCAR Turkey» в честь 96-ой годовщины Турецкой Республики создатели фильма показали исторические корни и сплоченность народов друх стран. В трогательных сценах, где азербайджанские солдаты, приходят на помощь турецкому народу во время национально-освободительной войны за независимость Турции, зритель особо ощущает нерушимую связь между нашими странами. Невозможно не почувствовать себя единой нацией, когда мать азербайджанца, ставшего шехидом в Анатолии, обняв его друга турецкого солдата, говорит: «Да здравствует наша Родина!». Дети и внуки этих героев, которые бок о бок участвовали в национальной освободительной борьбе, сегодня создают широкомасштабные энергетические проекты.

SOCAR появилась в экономике Турции в 2008 году, выиграв тендер «Petkim», и, в течение 10-12 лет, дала старт новым проектам. «Petkim», приобретенная за 2,04 миллиарда долларов, за короткий срок стала первой и единственной интегрированной цифровой нефтехимической структурой в Турции. За прошлые годы в этот ультрасовременный промышленный гигант было инвестировано около 1 миллиарда долларов – почти половина стоимости тендера. Сегодня в «Petkim» работает более 2500 человек, она производит 60 видов различной продукции на 15 основных и 6 вспомогательных предприятиях. «Petkim», годовой объем производства, которого составляет 3,6 млн. тонн, реализует свою продукцию в 78 странах мира.

За этот период SOCAR стал запускать новые крупные проекты. Одним из таких проектов является нефтеперерабатывающий завод «STAR», который построен в городе Алиага вблизи Измира и был открыт 19 октября 2018 года. Завод «STAR», обладающий мощностью 10 миллионов тонн сырой нефти в год, сократил текущий дефицит Турции на 1,5 миллиарда долларов в год. Азербайджан же будет получать прибыль 500 миллионов долларов ежегодно. С первичной инвестицией в 6,3 млрд. долларов «STAR» стал работать на полную мощность с середины 2019 года. Завод «STAR» — первая турецкая компания, ставшая обладателем «Сертификата поддержки стратегических инвесторов». Этим Турция отметила надежность и ценность завода «STAR». Стратегическая важность этих инвестиций для Турции поистине беспрецедентна – «STAR» в состоянии самостоятельно удовлетворить 25% потребностей Турции в переработанных нефтепродуктах.

Отныне, такие продукты, как дизельное топливо, нафта, топливо для реактивных двигателей и LPG, которые занимают значительное место в нынешней цепочке текущих поставок в Турции, уже производятся на заводе.

Инвестиции, вложенные «SOCAR Turkey» в Алиаге, дали новый толчок дальнейшему развитию нефтехимии в регионе. Лучшим примером этого является создание таких проектов, как терминал SOCAR, Petkim RES, SOCAR Distribution и SOCAR Deposit, крупнейший терминал в Эгейском регионе с пропускной способностью 1,5 млн. TEU контейнеров в год. Следует отметить, что все инвестиции осуществляются таким образом, чтобы дополнять друг друга. В 2019 году «Socar Turkey», расширившаяся за счет таких компаний, как «Bursagaz», «Kayserigaz», «SOCAR Enerji Ticaret», «Enervis» и «Millenicom», предприняла серьезные шаги для консолидации своих инвестиций. С 2007 года в Турцию поставляется газ с месторождения «Шах-Дениз» и с 2018 года с «Шах-Дениз-2» через TANAP. Наряду с транспортировкой и торговлей природным газом, компания также приступила к распределению природного газа с «Bursagaz» и «Kayserigaz». На этом цепочка замыкается и начинается формирование большой единой целостной системы сообразно стратегии SOCAR в отношении природного газа.

Одна из ведущих компаний в телекоммуникационном секторе «Millenicom» является частью «SOCAR Fiber» в области электронной связи и высокоскоростного интернета.

Одним из крупнейших событий прошлого года стало открытие проекта TANAP, связывающего Европу с поселением Ипсала в Эдирне в западной части Турции. Запуск нефте- и газопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум между Азербайджаном и Турцией открыл путь для TANAP, а также вновь подчеркнул роль и значение Южного газового коридора, соединяющего семь стран, в энергетической безопасности в мире.

Историческое значение присоединения Трансанатолийской линии к ТАР, ключевой части Южного газового коридора, рассматривается не только как энергетический проект, но и как проект мира и стабильности, поскольку играет важную роль в энергетической безопасности Европы.

Поставки газа в Турцию начались в июне 2018 года через линию TANAP, который является важным звеном Южного газового коридора, простирающегося от Азербайджана до Италии. Не случайно проект TANAP стоимостью 6,5 миллиардов долларов называется «Энергетический Щелковый путь». Южно-Кавказский трубопровод (SCP), Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и Трансадриатический трубопровод (TAP), соединяясь между собой, формируют Южный газовый коридор для транспортировки азербайджанского природного газа в Европу.

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии в Ипсале является самым ярким выражением азербайджано-турецкого братства и сотрудничества: «Гордость Турции — это наша гордость. Сила Турции – наша сила. Вместе мы рука об руку будем двигаться вперед, как две братские страны. Перед нами открыты все горизонты. Эти замечательные проекты, реализацией которых мы занимаемся, демонстрируют нашу силу».

И действительно, Турция, которая стремится стать региональной энергетической державой, всегда ощущала поддержку Азербайджана. В новом 2020-м году обе страны еще более существенно будут чувствовать положительное влияние на экономику своих стран. Проделанная работа и масштабные проекты имеют жизненноважное значение для Азербайджана и Турции. Турция, которая стремительно становится энергетическим мостом, играет исключительную роль в открытии энергетических ресурсов Азербайджана миру.

Несомненно, производство и прямые инвестиции имеют большое значение для усиления экономики, стабильного роста и роста занятости. Все это является спланированной политикой, которая найдет свое продолжение и в Новом году. Поэтому хотел бы завершить статью описанием проекта нового нефтехимического комплекса, который «SOCAR Turkey» планирует реализовать в Алиаге. Комплекс планируется сдать в эксплуатацию к 2023 году — к 100-летнему юбилею со дня основания Турецкой Республики. Таким образом, огромная работа, которую выполняет «SOCAR Turkey», оказалась довольно плодотворной и благоприятной для «Одной нации, двух государств». Так же, как и девиз SOCAR Turkey — «Вместе мы — намного сильнее»…