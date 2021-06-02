Премиум и супер марки бензина импортируются в Азербайджан и поэтому их цена зависит от международной цены.

Об этом сказал в среду Trend заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, комментируя повышение цен на марки бензина AI-95 в Азербайджане.

«Премиум и супер марки бензина импортируются в Азербайджан в отличие от дизеля и бензина AI-92, которые являются основными, наиболее потребляемыми видами топлива в Азербайджане. Поскольку AI-92 и дизель производятся внутри страны, их цены определяются государством, что касается AI-95 и AI-98, то есть премиум и супер, то эти марки импортируются, поэтому их цена зависит от страны производителя, от завода производителя, от той цены по которой продают и эти цены меняются в зависимости от цены на нефть, на нефтепродукты на мировых рынках», — сказал он.

Ахмедов напомнил, что до пандемии цена на бензин премиум была 1,50 манат, потом во время пандемии, когда упала цена на нефть, этот показатель снизился до 1,10-1,20 манат, потом 1,25 и сейчас поднялся до 1,40.

«Это связано с тем, что цена на нефть поднимается на мировых рынках и соответственно страны, производящие эти марки бензина и заводы, производящие эти марки бензина подняли цены. Если цена упадет на мировых рынках, тогда у нас цена именно на эти марки бензина тоже изменится. В будущем, в 2022 году когда закончатся модернизация нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, мы сами сможем производить некоторое количество бензина AI-95 и в таком случае, в принципе мы уже не будем больше зависимы от международной конъектуры и международных цен на бензин этой марки. Но на данный момент этот относительно в малых количествах потребляемый в Азербайджане бензин импортируется в страну и поэтому зависит от международной цены», — заключил представитель SOCAR.