Собянин анонсировал массовую вакцинацию от коронавируса в конце года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что массовую вакцинацию от коронавируса в столице планируется начать в конце текущего года. Об этом он заявил в субботу, 5 сентября, в интервью Первому каналу.

«Серьезная массовая вакцинация — это, скорее всего, конец года — начало следующего», — сказал чиновник.

Ранее в этот же день градоначальник заявил, что пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 в Москве могут продлиться от двух до шести месяцев, а значит, массовое промышленное производство лекарства начнется не раньше декабря.

Накануне стало известно, что первая партия вакцины от коронавируса поступила в три столичные поликлиники. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, препарат поступил в поликлиники № 2, 220 и 62. По ее словам, москвичи могут подать заявку на участие в исследовании и первыми получить вакцину.

В Минздраве России при этом сообщали, что первыми вакцину от коронавирусной инфекции должны получить медицинские работники и сотрудники образовательных организаций.

В России 11 августа зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 под названием «Спутник V» (iz.ru)