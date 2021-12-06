Начиная со следующего месяца НДС, уплаченный при покупке автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий, возвращаться не будет.

Об этом, как передает Оху.аз, сообщил член комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

«В связи с изменениями, которые будут внесены со следующего месяца в рамках проекта ƏDV geri al, хотелось бы отметить, что в 165-ю статью «Удержание налога по нулевой ставке (0)» Налогового кодекса был внесен ряд изменений, и уже в минувшую пятницу они были одобрены парламентом», — сказал депутат.