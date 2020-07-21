Со следующего года в России можно будет голосовать вне помещения для голосования

Госдума России приняла законопроект, разрешающий многодневное голосование на выборах всех уровней, начиная с 2021 года. Об этом во вторник, 21 июля, сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

Там уточнили, что закон принят в третьем, окончательном, чтении.

При этом голосовать в подобном порядке можно будет «не более трех дней подряд». Кроме того, при такой растянутой процедуре использование открепительных удостоверений и досрочное волеизъявление запрещены. Решение о сроках в каждом отдельном случае будет принимать избирательная комиссия, организующая выборы или референдум.

Процедура может быть реализована «вне помещения для голосования» — на «придомовых территориях и территориях общего пользования». (DW)