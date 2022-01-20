Из-за снега на Агсуинском перевале и на дороге Муганлы-Исмаиллы затруднено движение транспорта.

Об этом Report сообщили в Главном государственном управлении дорожной полиции.

«В настоящее время, начиная с 65-го км дороги Баку-Шамахы-Евлах, на Агсуинском перевале и на дороге Муганлы-Исмаиллы идет снег, который покрыл проезжую часть. Местами гололедица, снежный покров затруднил движение автомобилей» — отметили в ведомстве.

Сотрудники полка дорожной полиции, дежурившие в данном районе, совместно с сотрудниками Управления дорожного хозяйства принимают меры, чтобы очистить дороги от снега и восстановить безопасное движение транспорта. Водителям, оставшимся на дороге, оказывается необходимая помощь.

«Главное управление дорожной полиции рекомендует использовать в указанных направлениях автомобили с двумя ведущими осями и на зимней резине, а также просит неопытных водителей отказаться от поездок в снежную погоду и по обледенелым дорогам», — говорится в заявлении.