Смягчение карантинного режима привело к росту числа инфицированных коронавирусом

Рост числа инфицированных коронавирусом связан со смягчением карантинного режима

Как сообщает Trend, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, неизвестно, откроются ли торговые центры 11 мая.

«В регионах уже открыты торговые центры. Им были представлены инструкции. Что касается выхода из дома граждан старше 65 лет, то если в статистике будет положительная динамика, то с 11 мая этот вопрос может быть рассмотрен»,- отметил он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане выявлено еще 76 случаев заражения коронавирусом, вылечились 28 человек.